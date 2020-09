Di Marzio: “Abate verso il Cosenza, offerto futuro da dirigente”

Ignazio Abate vuole tornare in campo e si sta allenando intensamente per arrivare in forma all’inizio del nuovo progetto, che potrebbe essere in Serie B con il Cosenza.

I calabresi, secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, hanno offerto all’ex Milan la possibilità di tornare a giocare e, una volta aver appeso gli scarpini al chiodo, entrare a far parte della dirigenza. Una proposta che Abate sta valutando insieme alle altre offerte arrivate per lui nelle ultime settimane.

Il giocatore è infatti ricercato soprattutto all’estero (Grecia, Turchia, Svizzera e Portogallo) ma al momento non ha ancora fatto una scelta. L’unica certezza è che rivedremo Ignazio Abate in campo nella prossima stagione e il Cosenza spera che accetti la sua proposta.