Intervenuto ai microfoni di Sky Calciomercato L’Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione Bakayoko-Milan. Ecco le sue parole:

“Il Milan ha chiesto all’agente di Bakayoko di andare avanti con il Chelsea per trovare la migliore soluzione possibile, anche per far abbassare la cifra del diritto di riscatto dato che il Chelsea continua a volere 33-35 milioni di euro. È un’operazione che sta andando avanti molto bene.”