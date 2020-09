Di Marzio: “Bakayoko? Può arrivare. Il Milan vuole quattro centrocampisti forti”

Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport, ha parlato così del centrocampo rossonero e della trattativa tra Milan e Chelsea per l’acquisto di Bakayoko: “Tonali non esclude Bakayoko, il Milan vuole quattro centrocampisti forti, sta continuando a trattare con il Chelsea attraverso il procuratore del giocatore per trovare il giusto compromesso tra domanda e offerta. Una formula simile a quella di Tonali con un investimento iniziale più basso, un prestito di circa 3 milioni con un diritto di riscatto comunque alto. L’intenzione del Milan è di prendere due centrocampisti, dopo Tonali si sta cercando di prendere anche Bakayoko”.