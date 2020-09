Durante il programma Sky Calciomercato L’Originale, Gianluca Di Marzio parla del mercato Milan per quanto riguarda il difensore centrale. Secondo il noto giornalista Sky, oltre a continuare i discorsi con lo Schalke per Nastasic, in giornata sono emersi contatti con il Lipsia per il giovane difensore francese Nordi Mukiele. La richiesta del Lione è di 20 milioni.