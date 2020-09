Di Marzio: “Il Milan vuole il centrale già entro prossima settimana”

Gianluca di Marzio, intervenuto alla trasmissione Calciomercato l’Originale, ha parlato anche del Milan e del centrale cercato dei rossoneri: “Il Milan vuole accelerare per il difensore centrale, in particolare dopo il tampone positivo di Duarte: proveranno a farlo arrivare entro fine settimana. La pista Nastasic resta la più calda, perché rimane la più facilmente percorribile in prestito con diritto di riscatto: se Fali Ramadani non convincerà lo Schalke a utilizzare questa formula, i rossoneri valuteranno altri profili”