Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale ha confermato l’esistenza di un principio di trattativa tra Milan e Lione per il trasferimento di Paquetà:

“Il Lione potrebbe proporre Depay al Milan nell’eventuale operazione Paquetà. Il Milan lo segue da tempo ed i francesi hanno una relativa fretta di venderlo per non rischiare di prenderlo a zero. I rossoneri hanno fatto un sondaggio anche per Torreira dell’Arsenal“.