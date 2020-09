Di Stefano: “Leao in quarantena da 25 giorni: il portoghese ha contratto il Covid-19”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato di quella che dovrebbe essere la formazione che scenderà in campo questa sera in Irlanda e delle pesanti assenze del Milan. Ecco le sue parole:

“La formazione rossonera è confermata rispetto alle ultime uscite ma ci saranno assenze importanti come quelle di Rebic e Leao. Il portoghese, ora possiamo dirlo anche come ha confermato il Milan, ha contratto il Covid-19 ed è in quarantena da 25 giorni. Rebic, invece, dovrà scontare la squalifica di tre giornate rimediata ai tempi dell’Eintracht Francoforte. Al suo posto ci sarà Saelemaekers”