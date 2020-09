Donadoni: “Mi auguro che il Milan continui così, anche se un po’ di sentimento per il Bologna c’è”

Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero ed ex allenatore del Bologna, è stato intervistato da Milan TV nel prepartita di Milan-Bologna. Ecco le sue parole:

Emozione tornare a San Siro: “Ho costruito quasi tutta la mia carriera qui, vedendo lo stadio da fuori fa un certo effetto. L’ho sempre vissuto da dentro e non varcando la soglia dall’esterno. Fa tornare in mente tante belle cose, tutti possono vedere quello che si è fatto ma si deve pensare al futuro”.

Sul Milan: “Sono contento per Pioli, è una persona di un certo spessore umano. Mi auguro che il Milan continui così, anche se un po’ di sentimento per il Bologna c’è. Mi auguro di vedere una bella partita, malgrado lo stadio semivuoto spero di godere di una serata piacevole”.

I suoi programmi attuali: “Stare con la mia famiglia perché siamo stati lontani per tanto tempo. Eravamo in 8 squadre chiusi in un Hotel e potevamo uscire solo per allenamenti e partita. Ora mi godo la mia famiglia e poi vedremo se ci sarà qualcosa di interessante”