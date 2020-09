Donnarumma: “Una bella vittoria, un saluto speciale a medici e infermieri”

Buon esordio stagionale in Serie A per il Milan, che con un 2-0 convincente supera il Bologna. Il match ha visto inoltre il ritorno, seppur in misura limitata, di pubblico a San Siro, con il club rossonero che ha deciso di regalare 1000 biglietti a medici e personale sanitario.

A fine match, queste le parole di Gianluigi Donnarumma su Instagram: “Una bella vittoria è il miglior modo per iniziare la Serie A! Felice di rivedere un pò di tifosi sugli spalti! Un saluto speciale a medici e infermieri presenti in tribuna. Grazie per lo straordinario lavoro“.