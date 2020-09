Duarte, incontro a Casa Milan tra Serginho e la dirigenza.

A distanza di un anno dall’acquisto di Leo Duarte e con una deludente stagione alle spalle, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb la dirigenza rossonera ha incontrato Serginho, intermediario tra il calciatore e la società in fase di acquisto.

Il centrale di nazionalità brasiliana non è considerato in vendita e di conseguenza risulta rientrare a pieno nei progetti di mister Pioli per l’ormai imminente prossima stagione. Nell’incontro effettuato a Casa Milan si è dunque parlato della fiducia che la società riscontra nei confronti del ragazzo nel tentativo di valorizzarlo al meglio dopo una stagione deludente e ricca di infortuni.

Continua dunque la storia tra il Milan e Duarte, che potrebbe aprire la propria stagione già giovedì considerando l’infortunio di Romagnoli.