ESCLUSIVA – Pålsson (all. Lidingö) “Marshage? Il Milan si è assicurato un giocatore moderno e molto maturo”

Il Milan ha appena acquistato dal IFK Lidingö, squadra di seconda divisione svedese, il giovane Wilgot Marshage. La nostra redazione ha intervistato in esclusiva il suo ex allenatore, Magnus Pålsson, che dalla panchina del Lidingo lo ha schierato in prima squadra.

Queste le sue parole:

CARATTERISTICHE TECNICHE – “Wilgot Marshage è principalmente un centrocampista con un grande fisico per la sua età. Caratteristiche fisiche notevoli per un 2004 ma che non sono la sua principale qualità. Infatti, è molto bravo nel passaggio, sia lungo che corto, che sono poi le qualità che definiscono il suo gioco. È bravo a proteggere il pallone e gioca un calcio principalmente difensivo”

MENTALITÀ DA GRANDE – “Mentalmente è molto preparato e molto lucido, si contraddistingue soprattutto per la sua grande leadership, che gli ha permesso di essere protagonista anche nelle nazionali giovanili svedesi. Con noi è cresciuto in fretta, ha fatto un anno in U-17 e U-19 e poi lo abbiamo schierato in prima squadra. È stato il più giovane esordiente della storia del IFK Lidingo”.

LINEA VERDE SVEDESE – “Il Milan ha puntato molto sui giovani svedesi, ha preso anche Björklund e Roback. Wilgot conosce personalmente Björklund perché hanno giocato insieme in Nazionale Svedese U-17.

Pronto per la prima squadra? Il Milan è una delle squadre più giovani d’Italia ma penso che abbia bisogno di ancora di un paio di anni di formazioni nelle loro giovanili. Marshage però è sveglio ed impara in fretta, quindi chissà…”

FATTORE ZLATAN – “La presenza di Ibrahimovic non ha influenzato la sua scelta, forse un giorno si conosceranno ma ha scelto il Milan perché è un grande club. Ora starà a lui, bisognerà vedere se si ambienterà bene, ma è un giocatore molto moderno e maturo”.