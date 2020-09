Esclusiva SM – Milan Club Dublino: “La passione per il Milan è fortissima”

In occasione della partita di questa sera tra Shamrock Rovers-Milan, valida il secondo turno dei preliminari di Europa League, la nostra redazione ha intervistato il Milan Club Dublino. Ecco l’intervista completa.

Quando è nato il “Milan club Dublino” e cosa vi ha spinti a far si che nascesse?

È nato 6 anni fa, nel 2014. La fortissima passione che abbiamo per il Milan, ci ha spinti a fondare il club. Presidente e fondatore è Fabio Parenti, originario di Napoli

L’ attesa per l’ arrivo del Milan a Dublino, che atmosfera ha creato? Che aria si respirava?

Purtroppo a causa del Covid l’ entusiasmo è stato contenuto. Nonostante questo, molti anziani in città chiedevano in giro se ci fosse l’ opportunità di vedere la partita. Piccolo aneddoto. C’ è un Hotel vicino lo stadio dove dall’ ultimo piano è possibile vedere il campo e quindi la partita. Si è provato in tutti i modi a convincere il direttore per permetterci di assistere ma per una questione di sicurezza, ci è stato impedito. Peccato, ci abbiamo provato.

Dalla nascita del club, qual’ è il ricordo più bello che custodite?

Sicuramente la trasferta a San Siro ad ottobre del 2016. Milan-Juventus 1-0 con gol di Locatelli. Gioia indimenticabile. Emozione ancora più grande perché un componente del club è riuscito a portare allo stadio il figlio piccolino.

Cosa pensate del progetto attuale del Milan e dove, secondo voi, può arrivare?

Sicuramente i risultati di Pioli ci soddisfano e siamo contenti ma avremmo preferito Rangnick. Essendo il Milan una squadra giovane e in più con l’ arrivo di Tonali, lui sarebbe stato perfetto per lavorare con una squadra giovane.