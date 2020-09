Gonzalo Higuain è andato a svernare in Major League Soccer ma la sua avventura peggio di così non poteva proprio incominciare. L’ex attaccante del Milan ha sparato alle stelle un rigore e poi ha preso parte ad una rissa iniziata per una provocazione ai suoi danni dopo l’errore.

Per la cronaca, Miami perdeva 2-0 in quel momento e avrebbe subito un’altra rete nel recupero.

Di seguito il video: