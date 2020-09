Fofana, il Leicester valuta alternative

Wesley Fofana, difensore del Saint-Etienne accostato di recente al Milan, è un grande obiettivo del Leicester. Il club inglese avrebbe negli scorsi giorni messo sul piatto 32 milioni per il giocatore, ma la resistenza dei francesi sta facendo valutare altre valide opzioni. L’alternativa principale, secondo quanto riportato dal Telegraph, sarebbe James Tarkowski, giocatore del Burnley.

Nelle ultime ore il club campione d’Inghilterra nel 2015/16, infatti, avrebbe offerto 30 milioni per il difensore centrale. Ciò potrebbe liberare la strada al Milan per un affondo per il francese.