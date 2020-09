Gabbia a MTV: “Vogliamo vincere. Kjaer è un punto di riferimento. Dobbiamo stare attenti al Crotone”

Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di MilanTV nel prepartita di Crotone-Milan. Ecco le sue parole:

Sulla quarta partita in dieci giorni: “Stiamo bene e abbiamo voglia di vincere ancora, siamo concentrati e determinati”.

Su Kjaer: “È sempre un punto di riferimento per me e per i più giovani. È un onore giocare con lui, mi trovo bene. Mi da sempre tanti consigli”.

Sul Crotone: “Il Crotone è una buona squadra, ci sono buoni giocatori. Dobbiamo essere attenti, l’abbiamo preparata bene col mister. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita”.