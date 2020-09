Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un’intervista a Libero per parlare del rinnovo di un giocatore a cui è molto legato: Zlatan Ibrahimovic.

Queste le sue parole: “Dieci anni dopo Ibra torna al Milan, una bella ricorrenza. È un giocatore che ha dimostrato di fare la differenza in campo e nello spogliatoio. Gli voglio molto bene anche se dopo averlo venduto al Psg non mi ha parlato per oltre un anno”.