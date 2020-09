GdS – Bakayoko, giorni decisivi: il francese pronto al ritorno

Il Milan vuole puntare alla Champions e per farlo vuole passare dal centrocampo. Oltre a Tonali, ormai vicinissimo al Milan, si punta forte anche su Bakayoko, già in rossonero nell’era Gattuso. Tra oggi e sabato si dovrebbero riprendere i dialoghi con il Chelsea, dice la Gazzetta dello Sport.

L’intesa col giocatore c’è già, che più di una volta ha ribadito le sue intenzioni. L’unico ostacolo sembra essere proprio il Chelsea, che ancora non ha dato il via libera per l’operazione, anche se dopo le grosse spese, i blues devono cedere qualche pedina. Le cifre dell’affare dovrebbero essere sui 30-32 milioni di euro, la formula invece sarebbe prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che il Chelsea avrebbe accettato. Manca poco, i giorni fondamentali sono questi.