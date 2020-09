C’è chi va convinto e chi spinge per tornare. È il caso di Tiemoué Bakayoko, che da settimane fa pressione per tornare in rossonero. La Gazzetta dello Sport riferisce come il Milan stia trattando con il Chelsea per chiudere l’affare il prima possibile. La formula discussa sarebbe il prestito oneroso con diritto di riscatto e la speranza è quella di averlo già a disposizione contro lo Shamrock.