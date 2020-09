GdS – Bakayoko il primo nome ma ci sono le alternative a centrocampo

Ieri sera Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter ha reso noto che il Milan e il Chelsea hanno un principio di accordo con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko per il prestito a 3 milioni con riscatto fissato a 30. La speranza dei rossoneri è di poter chiudere il prima possibile, ma la Gazzetta dello Sport spiega come si valutino comunque le alternative.

Tra i nomi per la mediana va sempre di moda quello di Florentino Luis del Benfica, con l’agente che avrebbe incontrato Maldini e confermato il gradimento dei Milan. Inoltre, anche Soumaré del Lille, pallino di Geoffrey Moncada, capo scout rossonero. I rapporti dei due club sono ottimi, e il giocatore rimane una pista percorribile.