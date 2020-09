Brahim Diaz si candida ad un posto da titolare in Europa League. Il neo arrivato vuole stupire e potrebbe anche avere una chance contro lo Shamrock Rovers.

La Gazzetta dello Sport rivela infatti che Pioli è intenzionato a giocare con il 4-2-3-1. In questa formazione alle spalle di Ibrahimovic ci sarebbero Castillejo, Calhanoglu e proprio Brahim, in ballottaggio (ma favoritissimo) con Paquetà. Possibile quindi una sorpresa per i tifosi del Milan.