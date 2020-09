GdS – Che coppia di mediani per Pioli? Un’idea lo stuzzica

Mister Pioli ripartirà dal 4-2-3-1 per il suo nuovo Milan. I tifosi rossoneri sono ovviamente curiosi di vedere i nuovi acquisti in campo ma il dubbio maggiore per il tecnico riguarda la coppia di mediani titolari.

La Gazzetta dello Sport rivela però che non ci sarà un duo fisso in mezzo al campo. L’idea è quella di arrivare ad un amalgama che parta da Tonali e Bennacer ma è Kessie quello più in forma del momento: sarà lui a partire da titolare e forse a scompaginare i piani dell’allenatore. Certo è che non ci saranno coppie stabili da far ruotare.