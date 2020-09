GdS – Chiesa può lasciare Firenze: il Milan ci prova

Il Milan 2020/2021 prende forma, e dopo gli arrivi di Ibra, Brahim Diaz e Tonali che ha fatto il suo esordio ieri sera contro il Brescia, potrebbe avanzare l’idea di Federico Chiesa. Dopo un tentativo sempre in casa viola per Milenkovic non andato a buon fine, ora la dirigenza rossonera punta l’attaccante Viola.

Qualità , gol e assist. Questo è ciò che viene in mente quando si parla di Federico Chiesa, che potrebbe essere il vero acquisto top per ultimare l’attacco rossonero che già con l’arrivo di Ibrahimovic è migliorato molto rispetto allo scorso anno.

Per portarlo a Milano servirà una trattativa importante e forse tanti soldi, che il Milan potrebbe far abbassare inserendo qualche contropartita tecnica.