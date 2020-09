GdS – Donnarumma, rinnovo difficile: Raiola chiede 10 milioni netti a stagione

Focus della Gazzetta dello Sport sulla vicenda del rinnovo di Gigio Donnarumma al Milan. Il contratto in scadenza nel 2021 fa tremare i rossoneri, con il portierone che sembra rimasto l’unico sereno.

Donnarumma guadagna al momento 6 milioni a stagione

Mino Raiola è al lavoro con Maldini e Massara per trovare un accordo. La via non è semplicissima ma Gadizis ha già dimostrato con l’affare Ibra di voler riportare in alto il Milan.

L’idea del club rossonero è quello di rinnovare almeno per 3 anni, alzando l’ingaggio ma legandolo ai bonus e al raggiungimento degli obiettivi. Il procuratore del giocatore vorrebbe si chiudesse la trattativa su base fissa.

Si discute, ma lo si fa con serenità. Unico nodo da sciogliere, sembra quello di un’eventuale clausola per l’uscita del giocatore. Per il resto, le parti rimangono lontane ma, almeno nella facciata, vogliose di chiudere positivamente la trattativa.