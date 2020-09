GdS – Hauge e Chiesa per il sogno Champions

Dopo un ottimo avvio di campionato, con due vittorie in altrettante partite, Pioli può sorridere. Il suo Milan, infatti, a Crotone ha dimostrato di saper vincere anche senza il leader indiscusso Zlatan Ibrahimovic e con l’inserimento in rosa di Tonali e Diaz sembra aver trovato quel pizzico di freschezza in più.

Inoltre, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Jens Petter Hauge è ormai pronto a sbarcare a Milano, con un investimento vicino ai quattro milioni di euro, per offrire al tecnico rossonero un’alternativa in più per il suo attacco, che per qualche settimana sarà anche privo dell’infortunato Ante Rebic.

Ma non solo, perché la pista che porta a Federico Chiesa è sempre calda. In questo caso la partita è tutta da giocare e non sarà facile cercare di strappare l’esterno italiano alla squadra viola, anche a causa della concorrenza della Juventus.