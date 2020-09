Gds: ''Ibra metti un timbro per il pass. Pioli si affida a lui e a Calhanoglu''

La squadra di Pioli è chiamata a confermare ciò che di buono si è visto in questo inizio di stagione. Il tecnico non ha dubbi e stasera, nel preliminare di Europa League, contro il Bodoe, si affida ancora a Calhanoglu e Zlatan. La Gazzetta dello Sport richiama l’attenzione sulla striscia positiva del Milan. Evitando la sconfitta, sarebbe la sedicesima partita consecutiva senza sconfitte.

Nelle ultime ore, purtroppo, il centrale difensivo del Milan, Duarte, è risulto positivo al Covid. Per lui non ci sarà nessuna lotta per una maglia da titolare stasera.