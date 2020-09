GdS – Ibrahimovic il trascinatore: un 8 in pagella da dio del calcio

Zlatan Ibrahimovic è oggi più di ieri l’uomo copertina del Milan. La doppietta con cui ha abbattuto il Bologna nasconde molto altro e La Gazzetta dello Sport ricorda la sua immensa importanza per i rossoneri.

Un 8 in pagella per lui dalla rosea. Voto più che meritato in quanto frutto di una prestazione che è “una lezione di pallone, di un altro livello, fulcro totale del gioco“. Il 9 rossonero (pardon, 11) continuerà a stupire anche alle soglie del ritiro dal calcio giocato, e chissà quando avverrà.