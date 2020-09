GdS – Idea prestito per Milenkovic ma servono cessioni

Il Milan deve rinforzarsi in difesa. Questo è l’obiettivo della società che ormai vuole concentrarsi solo su Nikola Milenkovic.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti la nuova idea per i rossoneri è un’operazione “alla Tonali“, con un pagamento dilazionato negli anni grazie ad un ricco prestito iniziale. Il denaro necessario per l’operazione sarebbe dato dalla cessione di Paquetà al Lione, che ha offerto 22 milioni di euro. A fare numericamente posto al serbo sarebbe Duarte, deludente nella sua prima stagione a Milano.