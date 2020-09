GdS – Il Milan piomba su Milenkovic, ma per Commisso è incedibile

Come riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il Milan vorrebbe provare a concretizzare la trattativa con la Fiorentina per Milenkovic. Il difensore centrale classe ‘97 è il preferito di Pioli, tanto che vorrebbe riaverlo nella sua nuova avventura in rossonero. Non della stessa opinione però è Rocco a Commisso, che ha fatto muro sulla volontà di acquisto del Milan: “Non si vende, rimane qui a costo che vada a scadenza. Dev’essere un esempio per tutti”.

La dichiarazione importante del patron della Fiorentina però, non ha spento gli animi della dirigenza rossonera che potrebbe avere un tesoretto da investire in caso di cessione di Paquetà.