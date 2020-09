Il Milan non si accontenta e dopo Tonali, Brahim Diaz e Ibrahimovic è pronto a sferrare un altro colpo. Che sia in attacco, sugli esterni o a centrocampo. I rossoneri si stanno muovendo in maniera molto concreta durante questo mercato e adesso stanno pensando a Luka Jovic come possibile sostituto di Ibra. Un affare come quello che ha portato Brahim Diaz nella capitale della moda italiana. Prestito fino a fine stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.