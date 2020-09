GdS – La dinastia dei Maldini e lo spazio per Daniel

In principio fu Cesare, poi Paolo, infine Daniel. I Maldini al Milan hanno fatto la storia, almeno fino ad oggi, e ora tocca al più giovane cercare di continuare una dinastia che ai rossoneri ha regalato soddisfazioni e trofei.

La Gazzetta dello Sport ricorda come Paolo abbiamo invitato il figlio a “darsi da fare per trovare il suo spazio“. In campo sicuramente ma anche nella storia rossonera: dopo le Coppe dei Campioni e Champions League alzate da nonno e padre che non sia Daniel a sollevare il prossimo trofeo continentale.