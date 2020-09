GdS – L’idea Chiesa nasce sull’asse Milano-Firenze

Federico Chiesa è uno dei talenti italiani più ambiti. In un calciomercato “estivo” dove di denaro liquido se ne vede ben poco il suo nome però è tornato alla ribalta per via dei continui e fitti colloqui tra Milan e Fiorentina.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti l’idea dei rossoneri era prendere Milenkovic ma su questo punto i Viola non ci sentono. Ecco perché è emersa con forza l’idea Chiesa, che sarebbe pronto a fare il grande salto. Il problema per il Milan è però cedere: se uscisse Paquetà l’affare sarebbe fattibile.