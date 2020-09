Gds – Milan, frenata per Bakayoko, intensificati i contatti per Soumaré

C’è ancora troppa distanza tra Milan e Chelsea per Bakayoko. I Blues sono fermi sulla richiesta di 30 milioni di euro ma i rossoneri non avrebbero intenzione di salire oltre i 20. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, viste le difficoltà riscontrate nell’arrivare proprio a Bakayoko, la società di Via Aldo Rossi starebbe virando su un altro nome, quello di Boubakary Soumaré, centrocampista classe ’99 del Lille. La squadra francese avrebbe aperto alla trattativa con condizioni economiche favorevoli ai rossoneri, che in questi giorni inoltre avrebbero intensificato i contatti per il giocatore. Per questo motivo se nei prossimi giorni non dovessero esserci degli sviluppi sul fronte Bakayoko, la trattativa per Soumaré potrebbe avere una svolta definitiva.