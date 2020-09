GdS – Milan, Milenkovic è vicino

La trattativa che vorrebbe portare il difensore serbo a Milano – sponda rossonera – sembra molto più concreta del previsto: il Milan, secondo Gazzetta dello Sport ha offerto a Commisso 20 milioni che sono stati rifiutati, ma il ferro è caldo e gli uomini di Gazidis sono pronti a batterlo con insistenza. Mentre il Milan aspetta la cessione di Paquetà per fare cassa, si pregustano a Milano i soldi che potrebbero maturare con l’approdo rossonero in Europa League.

Questi due rinforzi economici molto probabilmente sbloccheranno l’affare Milenkovic, tanto che la Fiorentina si sta già guardando intorno in direzione Torino (Lyanco) e Roma (Fazio). Questo vuol dire che, per ora, le occhiate a Fofana e Ayer potrebbero essere solo delle soluzioni low-cost in caso qualcosa andasse storto, tenendo presente che l’Inter potrebbe provare manovre di disturbo per il serbo. Improbabile, ma non impossibile.