GdS – Milan, Pioli punta Ancelotti

Quella di Carletto a San Siro, sembra un’era irripetibile per i tifosi rossoneri. Ma Pioli, in qualche modo, sta cercando di avvicinarsi a quella grande luce.

C’è ancora tantissima strada da fare, eppure basta una semplice statistica per dare inizio a veri e propri sogni ad occhi aperti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, stasera Pioli potrebbe muovere un gran bel passo verso quello splendido passato, infatti, in caso di un risultato utile nel turno preliminare di Europa League, il tecnico emiliano raggiungerebbe il record di imbattibilità di Carlo Ancelotti, ottenuto nella sua ultima stagione in rossonero: sedici risultati utili consecutivi.