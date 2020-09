GdS – Paquetà, in mostra col Novara ma resta un’incognita

Lucas Paquetà è probabilmente la più grande incognita di tutto il campionato di Serie A. Prestazioni mai decisive lo scorso anno, ma un talento incredibile che sembra quasi non voler mostrare al grande pubblico. Sì, perché nell’amichevole di ieri con il Novara, il mago Paquetà ha fornito una prova convincente, segnando anche due reti e regalando grandi giocate.

Ora la società, come riporta la Gazzetta dello Sport, deve trovare una sistemazione per il giocatore, che sia dentro o fuori dal progetto, in attesa di offerte che fin qui non sono arrivate. Queste amichevoli potrebbero servire da vetrina per il giocatore per una stagione migliore.