GdS – Parte l’asta tra Lione e Valencia per Paquetà

Il Valencia si inserisce per il centrocampista brasiliano, Lucas Paquetà, ormai fuori dai progetti futuri del Milan. Il calciatore non è stato neanche convocato per la partita di Europa League.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il Lione, l’operazione del brasiliano è legata ad altre situazioni. Come il passaggio di Reine-Adelande al Rennes, costo del cartellino stimato intorno ai 30 milioni di euro. Circostanze che hanno permesso l’inserimento del Valencia. Gli spagnoli inizialmente avevano proposto Kondogbia come contropartita tecnica, ma, visto lo scarso interesse del diavolo per il francese, stanno riformulando un offerta cash.

Il club di via Aldo Rossi, grazie ai soldi di Paquetà, tenterebbe l’affondo per Milenkovic, con i rossoneri che che stimano il prezzo del suo cartellino intorno ai 20 milioni.