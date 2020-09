GdS – Sette baby d’oro: occhio a Lorenzo Colombo del Milan

Focus della Gazzetta dello Sport sui giovani che potrebbero stupire nella prossima Serie A. Tra questi, il nome di Lorenzo Colombo attaccante classe 2002 del Milan.

Colombo ha realizzato una doppietta nella finale degli Europei Under 17 nel 2019

Come riportato dalla rosea, il giovanissimo bomber rossonero, impara da Ibra e si ispira a Batistuta, con ottimi risultati. Pioli lo ha già fatto esordire nella passata stagione contro la Juventus in Coppa Italia per poi rilanciarlo in campionato contro il Bologna.

Nelle prime amichevoli stagionali è già andato in gol contro Monza e Vicenza a testimonianza del fatto che la vicinanza di Ibra, fa bene a tutto il reparto offensivo.

Il ragazzo è forte fisicamente e ha un ottimo mancino. Si candida seriamente al ruolo di vice Zlatan.