GdS – Shevchenko: “Felice della conferma di Maldini, obiettivo Champions League”

Andriy Shevchenko allena oggi la Nazionale ucraina ma ha il cuore sempre rivolto al Milan. Il Pallone d’Oro ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha detto la sua su varie questioni riguardanti i rossoneri:

La maglia del Milan è sempre pesante ma non è stato il post Covid a migliorare i giovani della squadra, che già era in ripresa. Sono felice della conferma di Maldini, ha fatto molto per la società insieme a Boban. Ibrahimovic? Uno come lui va sempre tenuto. Tonali invece è un grande talento. Il campionato sarà combattuto ma l’obiettivo del Milan è la Champions League e non lo Scudetto.