GdS – Tomiyasu o Nastasic per la difesa di Pioli

Dopo l’accordo per la cessione di Lucas Paquetà al Lione per 20 milioni di euro, arrivato nella giornata di ieri, il Milan è pronto a concentrarsi nuovamente sul mercato in entrata, in particolare sul difensore centrale, che pare essere la priorità di Paolo Maldini.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le piste più calde sarebbero quelle che portano a Takehiro Tomiyasu del Bologna e Matija Nastasic dello Schalke 04.

Per il centrale giapponese, il club rossoblù pretende eventualmente la cessione a titolo definitivo per 25 milioni di euro, mentre i rossoneri sono orientati ad offrire qualcosa in meno. Più facile invece arrivare al difensore serbo, visto che il club tedesco sarebbe disposto anche a cederlo in prestito.