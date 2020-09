GdS – Tonali a lezioni di forza da Pioli

Quando si proviene da una squadra in lotta per la salvezza, non è mai facile abituarsi al “grande salto” in una big di Serie A come il Milan. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il nuovo acquisto rossonero Sandro Tonali sembrerebbe essere il giusto esempio di partenza a rilento, ma il Milan ci sta già lavorando: pare infatti che Stefano Pioli stia studiando per il numero 8 un percorso personalizzato, con lo scopo di rafforzare la resistenza dell’ex Brescia in vista della stagione 2020-2021.

Quello che è certo, e ci è stato dimostrato ampiamente, è che Tonali ha una grande forza di volontà (oltre che fisica) e che Pioli ha acquisito al Milan una grande capacità per quanto riguarda il recupero mentale e fisico dei giocatori. Quella che a noi sembra una partenza lieve, è in realtà una lezione di forza per Tonali: appena arrivato, ha giocato una decina di minuti scarsa, contro il Bologna un quarto d’ora e ora, contro i norvegesi del Bodoe/Glimt, potrebbe essere mezz’ora.

Tonali dimostrerà il meglio del suo potenziale in questa stagione? È ancora tutto da vedere, ma le basi ci sono.