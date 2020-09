GdS – Tonali e Brahim Diaz, aspettando l’Europa League

Due ragazzini per il Milan. Giovanissimi, super talentuosi e con un potenziale immenso. Così sono i giocatori in dirittura d’arrivo ai rossoneri: Sandro Tonali il primo, che sin da bambino sogna i colori rossoneri e Brahim Diaz il secondo, fuoriclasse del Real Madrid ma cresciuto nel City di Pep Guardiola, tutto sommato non un brutto curriculum per un classe 99.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, i due giocatori dovrebbero essere ufficializzati nei prossimi giorni. Tonali deve aspettare per questioni sanitarie, visto i casi di positività nel Brescia, che gli hanno fatto anche saltare il ritiro della nazionale. Per Brahim Diaz invece si aspetta di chiudere l’affare nelle prossime 48 ore, con l’idea di averlo pronto per l’Europa League del 17 settembre contro lo Shamrock Rovers.