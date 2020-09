GdS – Tonali firma e si emoziona: lo aspetta già L’Europa League

“Un sogno”. Basterebbero queste due paroline pronunciate nel momento dell’ufficialità per spiegare le sensazioni di Sandro Tonali, adesso ufficialmente rossonero.

Tonali guadagnerà 2 milioni più bonus: per il Milan, un affare da 35 milioni di euro complessivi

L’ex centrocampista del Brescia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è da sempre tifoso milanista e dopo essere stato ad un passo dall’Inter, è approdato nella metà di San Siro in cui sognava di stare da bambino.

In quegli anni l’idolo era Rino Gattuso e adesso, quel numero 8 sarà sulle sue spalle. Emozioni su emozioni. Come quelle che lo attendono all’esordio. La volontà è di averlo a disposizione già nel match di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Per motivi burocratici il suo nome non sarà nella lista consegnata all’UEFA, ma il regolamento consente due sostituzioni a ridosso del match e il Milan lo inserirà.

Nel frattempo, sabato è prevista un’amichevole, proprio contro il Brescia. L’ultima squadra di Tonali prima che si avverasse il sogno.