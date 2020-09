GdS – Tonali in lista UEFA: difficile però l’esordio contro lo Shamrock Rover

“Giocare e spaccare tutto”. Potrebbero riassumersi così i primi giorni in rossonero di Sandro Tonali. Con le sue parole. Con la sua voglia mostrata in allenamento.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista del Brescia dovrà però attendere, con tutta probabilità, la prima di campionato contro il Bologna per esordire ufficialmente in maglia rossonera.

Secondo la rosea, seppur inserito nella lista UEFA, come Tatarusanu, Tonali difficilmente esordirà in Irlanda contro lo Shamrock Rover e sarà “costretto” ad aspettare il prossimo lunedì e la prima a San Siro.