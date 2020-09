GdS – Un’insolita coppia gol per sostituire Ibrahimovic

Dopo la vittoria europea contro il Bodoe/Glimt che ha garantito ai rossoneri il pass per la sfida contro il Rio Ave, valevole per l’accesso ai gironi di Europa League, il Milan si rituffa nel campionato con la speranza di dare continuità al buon esordio contro il Bologna.

Mancherà Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco, a causa della positività al Covid-19 che costringerà lo svedese a rimanere fuori ancora per un pò di giorni, ma Stefano Pioli ha già la soluzione pronta: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, tornerà Ante Rebic al centro dell’attacco, mentre toccherà ad Hakan Calhanoglu agire alle sue spalle. Sicuramente entrambi rappresentano due certezze per il tecnico, con il turco che viene proprio da una doppietta decisiva in Europa, mentre l’attaccante croato è stato uno dei migliori in assoluto della scorsa stagione.

Infine, potrebbero esserci due novità nella formazione rossonera, ovvero Sandro Tonali, che potrebbe sostituire dal primo minuto l’anemico Bennacer di questo avvio di stagione, e Brahim Diaz che dovrebbe esordire dall’inizio in Serie A.