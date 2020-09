Gianluca Di Marzio –Il Milan si avvicina ad Hauge. Domani giornata decisiva

Come riferito pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il Bodø/Glimt ha dato l’ ok al trasferimento di Hauge al Milan. La concorrenza è folta e vede Manchester United e Lipsia molto interessati al ragazzo. Sempre secondo Di Marzio, la carta vincente per il Milan potrebbe essere acquistare il calciatore e lasciarlo in Norvegia fino a dicembre. Il Bodø/Glimt porterebbe a termine la stagione con il suo talento cercando di coronare il sogno di vincere il titolo norvegese. Milan e Hauge sono vicinissimi e domani potrebbe essere la giornata decisiva.