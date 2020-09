Gonzalez: “Non ho dubbi: Brahim Diaz diventerà un campione assoluto”

TuttoMercatoWeb.com ha intervistato uno dei primi allenatori di Brahim Diaz, Pedro Gonzalez, tecnico del trequartista nella lunga trafila delle giovanili al Malaga. Ecco le sue parole:

“Il Milan sarà una grande opportunità per lui. Sono convinto della bontà della scelta rossonera, Brahim ha già vissuto all’estero e saprà quindi adattarsi in fretta alla sua nuova realtà. Ad aiutarlo ci penserà poi il suo futuro compagno di squadra Samu Castillejo, un altro gran calciatore che portai proprio io nel settore giovanile del Malaga. Lo dico davvero con grande orgoglio. Secondo me riuscirà a conquistare un posto da titolares. Se Brahim Diaz ha scelto il Milan, significa che sa già di poter aiutare la squadra ritagliandosi un ruolo da protagonista. Non ho dubbi su questo: appena avrà terminato il suo percorso di crescita, parleremo di un campione assoluto e non più di una giovane promessa”.