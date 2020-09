Gravina: “Riapertura graduale? Abbiamo parlato con Conte, mi è sembrato particolarmente sensibile”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’incontro con il presidente della Fifa, Gianni Infantino, e il Premier italiano, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. Le sue parole:

“Ringrazio Infantino per la sua sensibilità verso l’Italia. Ha iniziato questo suo percorso internazionale partendo dall’Italia. Ha incontrato tutti i responsabili del nostro continente. Abbiamo parlato con Conte, è stato un colloquio apprezzato con il Premier. Un incontro importante e ad ampio raggio. Possiamo definirlo positivo. Abbiamo parlato di quello che il calcio può trasmettere a tutto il paese“.

Verrà ridiscusso il protocollo sulla questione tamponi? “Ne abbiamo parlato con Conte. Domani è prevista un’audizione del ministro Spadafora con il CTS per affrontare questo argomento. Il Premier mi è sembrato particolarmente sensibile e abbiamo visto anche il Ministro Speranza. Ci auguriamo di poter essere allineati in termini di tamponi al resto d’Europa. Alcuni atleti iniziano a essere preoccupati di questi metodi invasivi circa i tamponi. Bisogna alleggerire delle misure adottate in un momento diverso da questo. L’apertura degli stadi poi è un tema che abbiamo affrontato. Conte ha ascoltato le nostre proposte di apertura graduale ma che richiede una posticipazione rispetto all’attività scolastica. Ci sembra rispettoso accettare questa considerazione“.

Ci saranno altri incontri con il Presidente del Consiglio? “La data di riferimento è l’avvio dell’anno scolastico. Ci aggiorneremo a brevissimo e mi è sembrata di vedere grande considerazione per il nostro progetto di riapertura degli stadi. Ora non vogliamo distrarre il governo italiano che ha nella scuola la sua priorità. Abbiamo avuto garanzia da Conte che ci sarà massima attenzione sulla riapertura“.