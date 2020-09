Il sito ufficiale del AC Milan ha appena comunicato la lista dei convocati in occasione della sfida contro il Rio Ave valida per l’ultimo turno preliminare di Europa League in programma Giovedì sera. Questi gli uomini a disposizione di Pioli:

PORTIERI

A.Donnarumma, G.Donnarumma, Tatarusanu.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Calhanoglu, Diaz, Kessiè, Krunic, Paquetà, Saelemakers, Tonali.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Leao, Maldini, Rebic.