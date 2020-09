Iachini parla di Chiesa: “Il mercato è imprevedibile, può succedere qualcosa”

Domani alle 20:45 si sfideranno Inter e Fiorentina. L’attenzione del Milan è andata oggi sulla conferenza stampa dell’allenatore dei toscani Beppe Iachini, visto che tra le fila dei viola sono presenti diversi obiettivi di mercato dei rossoneri.

Il mister della Fiorentina ha parlato infatti del più ambito dei suoi giocatori, Federico Chiesa: “Ho dovuto frenarlo oggi perché andava troppo forte. Lui sta lavorando bene, si sta impegnando molto, è qui con noi e altre cose non ne abbiamo sentore. Si sta comportando in maniera esemplare, è attaccato alla maglia della Fiorentina, è cresciuto nel vivaio. Il mercato è imprevedibile, può succedere qualcosa con lui, ma come con altri giocatori di altre squadre”.

Da queste parole si manifesta una parziale apertura per la possibile cessione dell’esterno azzurro, che ormai da tempo è una piacevole suggestione per i tifosi del diavolo. Solo al termine del mercato sapremo con certezza se l’arrivo del gioiello viola diventerà realtà o dovrà rimanere un bel sogno.