Dopo l’esito del tampone di oggi Zlatan Ibrahimovic ha twittato, per rassicurare, tutti di stare bene e non avere sintomi. Queste le parole del Tweet:

“Sono risultato negativo al test per il Covid di ieri e positivo in quello di oggi. Non ho sintomi o altro. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Brutta idea”